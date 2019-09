J.J. Abrams, el director de la última entrega de “Star Wars”, cerró un acuerdo millonario con el gigante WarnerMedia por el que su productora, Bad Robot, creará contenido exclusivo para televisión, cine, plataformas digitales y videojuegos, anunciaron este jueves las empresas en un comunicado conjunto.

Bad Robot, la compañía de Abrams y de su mujer, Katie McGrath, está detrás de éxitos del entretenimiento como las series "Lost", "Fringe" y "Westworld", y ha participado en el relanzamiento de otras franquicias clásicas del cine como "Star Trek" y las últimas cintas de "Star Wars".

El movimiento empresarial era uno de los más esperados en Hollywood, pues la productora despertó el interés de gigantes como Disney, Apple y Comcast y llegó a valorarse en 500 millones de dólares, según medios especializados como The Hollywood Reporter y Variety.

A pesar de que los detalles financieros de la negociación no han sido revelados, estas mismas fuentes indicaron que podrían haber sido más bajos, en torno a 250 millones, pero con la posibilidad de aumentar si se alcanzan ciertos objetivos de rendimiento.

De esta forma, todo el conglomerado creativo del matrimonio Abrams-McGrath quedará bajo el paraguas de WarnerMedia hasta el año 2024, como plazo inicial.

"Estamos extremadamente entusiasmados por este potencial de ofrecer historias y personajes notables y memorables en múltiples plataformas a audiencias de todo el mundo", aseguró el presidente de WarnerMedia, John Stankey.

Para Stankey, "J.J., Katie y todo Bad Robot aportan una visión extraordinaria, una forma de rodar exquisita y un liderazgo ejemplar en la industria".

Muchos de los nuevos contenidos que se generen tras este acuerdo completarán el catálogo de HBO Max, la futura plataforma de contenidos que prepara WarnerMedia y con la que espera competir contra Netflix y Disney +.

HBO Max incluirá en su oferta a HBO, DC Entertainment, CNN, TNT, TBS, The CW, Cartoon Network, Adult Swim y Looney Tunes, entre otros.

Tampoco se ha determinado si Abrams podrá dirigir largometrajes para estudios que no sean Warner Bros. Pictures, aunque previsiblemente cumplirá los compromisos anteriores con su antiguo socio Paramount y los trabajos anunciados que tienen que ver con la franquicia "Star Wars", como el inminente final de la saga Skywalker, "Star Wars: Episode IX - The Rise Of Skywalker".

Con información de EFE.