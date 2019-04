J Balvin y la sincera confesión sobre su pasado: “Pintaba casas en Miami”

El cantante de reguetón José Álvaro Osorio, más conocido como J Balvin, se sinceró con sus seguidores y reveló cómo era su vida antes de convertirse en uno de los máximos exponentes de la música urbana.

A través de su cuenta de Instagram, el intérprete de “Mi gente” y “X” compartió una serie de videos donde abre su corazón y recuerda sus orígenes antes de la música.

"Recuerdo que hace par de años mi papá me prestaba su carro; pintaba casas en Miami, y ahora estoy viviendo un sueño" , contó el cantante, quien quiso compartir con sus seguidores su experiencia.

Asimismo, el cantante de reguetón reconoció que una de sus ex parejas lo apoyó cuando él no tenía los suficientes recursos para comer.

“Recuerdo que hace un par de años, mi ex novia, la Mona, era quien me invitaba a comer muchas veces. Gracias”, dijo el cantante haciendo referencia a la periodista deportiva Mona Osorio, quien fue pareja del artista durante 10 años y hoy comparten una linda amistad.

"Feliz de saber que mis amigos que me ayudaron desde el principio seguimos siendo los mismos… Me siento agradecido de poderles también devolver las bendiciones que me dieron", agregó notablemente emocionado.

El cantante finalizó su mensaje con un consejo dedicado a sus millones de seguidores en la red social. “Mientras más pequeño te haces, más grande te ven. Humildad”, precisó J Balvin.