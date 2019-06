J Balvin reflexiona sobre los últimos cinco años de su vida: “Mi única misión es ser feliz” [FOTOS Y VIDEO]

El cantante de reguetón J Balvin utilizó sus redes sociales para compartir una sentida reflexión sobre su vida en los últimos cinco años, etapa donde ha logrado posicionarse como uno de los máximos exponentes del género urbano.

A través de su cuenta de Instagram, el intérprete de “Ay vamos” y “Mi gente” publicó un video donde aparece él, de espaldas, mirando el horizonte desde un balcón. Además, se oye su voz narrando lo siguiente:

“Últimamente me dicen que me ven muy distinto, que mi energía es otra y que se siente. Tienen razón, soy consciente que en esta vida tenemos varias vidas, no soy el mismo de hace 5 años y no seré el mismo en los próximos días, porque de eso se trata, de ser siempre un estudiante”, dice J Balvin en su publicación.

“Ahora disfruto más tanto lo simple como lo complejo y en ambos encuentro gozo, mi única misión en esta vida es ser feliz. ¿Cuál es la tuya?”, agregó en su mensaje.

En tan solo una hora desde su publicación, el video de J Balvin en Instagram cuenta con más de medio millón de visualizaciones y miles de comentarios que felicitan al artista urbano por su progresivo crecimiento en el mundo artístico y por no haber perdido su humildad.

Cabe señalar que el cantante urbano recientemente estrenó “Haute”, su nueva colaboración junto a Tyga y Chris Brown.

