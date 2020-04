La cuarentena por el coronavirus ha generado diversas reacciones entre los artistas del mundo. Muchos han decidido volverse cocineros y otros han dedicado su tiempo en casa a hacer ejercicio. Un ejemplo de esto es el reguetonero J Balvin, quien ha mostrado el resultado del trabajo que lleva en el gimnasio.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el intérprete de “Ay vamos” y “Mi gente” compartió una fotografía suya en la que aparece sin polo, mostrando los tatuajes de su cuerpo y presumiendo su abdomen marcado.

“Hoy sí que no me digan nada, que estoy sexy y no me aguanto”, es la divertida leyenda que escribió J Balvin junto a su publicación.

Gracias a su fotografía, el intérprete colombiano se ha ganado miles de comentarios positivos, incluso sus compañeros de la industria musical como Arcángel y Sky Rompiendo han destacado el resultado de su intenso entrenamiento.

Aunque J Balvin es uno de los artistas latinos más populares de Instagram con más de 39 millones de seguidores, las fotografías en las que presume su figura son las que más gustan entre sus seguidores.





Cabe señalar que hace algunos años el colombiano sufrió de sobrepeso; sin embargo, eso es cosa del pasado y gracias a sus saludables hábitos goza de un aspecto más tonificado y definido.

