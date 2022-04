J Balvin reveló que podría reconciliarse con René Pérez, Residente, tras la polémica que hubo entre ambos por el llamado que hizo el colombino a todos los artistas urbanos para boicotear la ceremonia de los Latin Grammy 2021, aunque descartó que puedan volver a ser amigos.

El intérprete de “Poblado” hizo estas declaraciones hace tres meses en conversación con Elkin De la Hoz, mejor conocido en la industria musical y del entretenimiento como ‘’Dímelo King’', para el programa que conduce su compatriota y que se transmite por YouTube, pero recién cobran relevancia.

Inicialmente, José Álvaro Osorio Balvín, nombre real de J Balvin, admitió que el “error más grande” que cometió cuando pasó lo de los premios fue no hablar directamente con la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación y sus colegas, en vez de lanzar una convocatoria.

Tras ello, su entrevistador le recordó los cuestionamientos que lanzaron en su contra por no salir a dar explicaciones y responderle a Residente, frente a lo cual señaló: “Hay muchas cosas que la gente no sabe y no las voy a contar”; pero eso no fue todo pues continuó.

“Cada quien tiene su conciencia tranquila. Yo sé lo que dije y sé por qué no salí a hablar... A palabras necias, oídos sordos. Si hubiera sentido que tenía que dar una explicación, yo salgo, como lo hice con la canción Perra, porque ahí estaba la canción, el video”, agregó.

“Pero es la palabra tuya contra la mía, es la conciencia tuya contra la mía. No tenía que dar ninguna explicación”, aseveró y admitió que utilizó la polémica con el puertorriqueño para hacer merchandising con el tema de los carritos de Hot Dogs.

“Yo soy paisa, soy de Medellín, si a mi me caen limones, hago limonada y vendimos todo”, reconoció para finalmente indicar que sí podría reconciliarse con René Pérez. “Sí claro, amigos no, pero si se hablan las cosas claras no hay problema. Yo lo consideraba amigo, ‘pana’, por eso dolió (todo lo que hizo)”, sentenció.

