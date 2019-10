J Balvin estrenó “RITMO”, la canción que grabó con Black Eyed Peas y que forma parte de la banda sonora de la película “Bad Boys For Life,” que protagonizan Will Smith y Martin Lawrence y que se estrenará en enero de 2020.

“RITMO” es un cover de “Rhythm of the Night” de Corona, tema que se popularizó en los años 90 con la fiebre de la música techno y que llegó a ocupar los primeros lugares de los ránkings musicales en 35 países entre 1993 y 1994.

El video oficial de este nuevo sencillo ha sido compartido en la cuenta oficial de YouTube de Black Eyed Peas, grupo de hip hop estadounidense conformado por Will.i.am, Apl.de.Ap y Taboo, quienes se han sumado a la moda de las colaboraciones con artistas urbanos.

El clip tiene hasta el momento más de 146,000 visualizaciones y en los comentarios, los seguidores de J Balvin y de Black Eyed Peas destacan que esta es la mejor colaboración que han realizado los artistas hasta el momento.

“Quería reimaginar “Rhythm of the Night” de Corona, y darle un ambiente minimalista, futurista y de reggaeton con fusión afro”, es lo que dijo Will I Am sobre el tema. “La canción final y el video se sienten como el clásico futurismo de siguiente nivel que define a Black Eyed Peas”, agregó.

“He sido fan de Black Eyed Peas desde que tengo memoria”, aseguró J Balvin. “Son leyenda y es un honor unirme a ellos y formar parte del sonido de ‘Bad Boys For Life’”, manifestó.