J Balvin deleita a seguidores de Instagram con tema de "Timón y Pumba"

J Balvin acaba de publicar un divertido en su cuenta personal de Instagram. En imágenes se puede apreciar que el cantante colombiano entona parte del tema "The Lion Sleeps Tonight" de la banda The Tokens.

La canción, más conocida como "Wimoweh" por el público en general, obtuvo un millón de reproducciones en el Instagram de J Balvin.

"¡Feliz vibra! ¿Quién la canta mejor que yo?", es el texto que escribió J Balvin en su cuenta personal de Instagram. Los seguidores del artista indicaron que la "canción les trae grandes recuerdos de la infancia".

Cabe indicar que la canción "The Lion Sleeps Tonight" pertenece a la banda The Lokens y fue lanzada en 1961. El tema se hizo conocido en el mundo cuando "Timón y Pumba" lanzaron su versión en la serie de televisión.

El tema se puso de moda en todo el mundo y hasta la serie "Friends" le brindó homenaje en un episodio 10 de la primera temporada titulado: "The One with the Monkey".