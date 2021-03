La actriz Ivonne Montero ha informado a todos sus seguidores que dio positivo a la prueba de Covid-19 por lo que se encuentra recibiendo tratamiento para evitar que el virus comprometa a sus pulmones en un 100%.

La mexicana reveló que contrajo la enfermedad en medio de las grabaciones de la nueva serie de Telemundo Malverde: el santo patrón, historia que comenzó a tomar forma hace varias semanas en México y que ha presentado varios casos de contagio entre su elenco.

De acuerdo con un video que compartió en su cuenta de Instagram, Ivonne Montero lleva más de una semana con los síntomas de la enfermedad; dolor de cuerpo, de cabeza y un poco de tos, sin embargo, señaló que hasta el momento se encuentra evolucionando “bastante bien.”

IVONNE MONTERO CONTRA EL COVID-19

La actriz mexicana generó gran preocupación entre sus seguidores tras compartir un vídeo en Instagram en el que aparece acostada en su cama muy desmejorada y con casi 40 de fiebre.

“Les cuento que no ha sido fácil. Toda esta semana he tenido fiebre, se me ha intensificado la tos, ya me hicieron una tomografía, tengo daño pulmonar y ahorita tengo 39.2 de fiebre, no me siento muy bien digamos pero bueno estoy con ánimo, estoy con ánimo”, expresó visiblemente afectada por la enfermedad.

Ivonne Montero habla de los síntomas que tiene a causa del covid -19 (Foto: Instagram)

Ivonne Montero indicó que su saturación de oxígeno llegó a bajar a 92 y 90 por ciento. En algún momento estuvo en 89, pero no le avisó a sus médicos porque no se sintió mal. Hay que recordar que los niveles normales deben estar entre el 95 y 100 por ciento.

“Mi saturación en algún momento bajó a 92, de repente a 90 y en algún momento marcó 89, pero ya estoy mejorando y gloria a Dios estoy bien, aquí seguimos, me tengo que recuperar pronto para volver a trabajar en el proyecto maravilloso de Telemundo”, comentó, haciendo referencia a la serie Malverde: el santo patrón.

De acuerdo con lo declarado lleva una semana de cuarentena sola en su casa y reveló que su hija se encuentra bien ya que lleva dos semanas con sus abuelos, mientras ella se encontraba trabajando, por lo cual descartó cualquier contagio hacia ella.

De esta manera la actriz de 46 años se une a la extensa lista de celebridades mexicanas que han dado positivo al coronavirus SARS-CoV-2, el cual es el causante de la enfermedad covid-19. Famosas como Andrea Legarreta, Galilea Montijo, Allisson Lozz, Leticia Calderón, Luz Blanchet, entre otras, hicieron pública su condición tras conocer los resultados de la prueba.