La actriz mexicana Itatí Cantoral, reconocida por su papel de ‘Soraya’, estrenó la obra teatral ‘Testosterona’ y previo al gran debut reveló que renunció a una novela tras ser víctima de acoso sexual.

“Yo tuve que dejar una novela por uno, ya firmado el contrato, grabando y todo, hasta que llegó un momento en que dije ‘si este hombre me sigue faltando al respeto enfrente de todos mis compañeros me voy’, porque pedía que me desnudara: me pidieron que guardara silencio y cortaron el proyecto”, señaló en diálogo con El Universal.

En esa línea dijo que la vida le ha enseñado a ponerse límites y eso “puede causarle a la gente incomodidad pero, si quieres sobrevivir como profesionista en este mundo, tienes que tener fuerza para hacerlo”.

Itatí Cantoral dijo estar agradecida por los memes de “Soraya Montenegro”. (Foto: @itatícantoral)

La obra ‘Testosterona’ trata de una talentosa editora que quiere ser directora del diario, pero su actual jefe no la considera por ser mujer y la pone a prueba. Itatí está convencida que el tema es necesaria para esta época.

“Hablar de equidad de género a muchas personas incomoda, otras prefieren no hablar del tema, pero creo que sí hay un problema que debemos resolver entre hombres y mujeres”, añadió.