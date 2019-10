Hace solo unos días la actriz Itatí Cantoral decidió defender a su amiga Alejandra Guzmán ante las continuas peleas que sostiene con su hija Frida Sofía, pero la tremenda respuesta que recibió de la primogénita de la cantante sorprendió a mas de uno, por los violentos calificativos que usó.

"Frida Sofía, ya párale ¿no? Tu madre es un encanto. Vivan las madres. Viva @laguzmanmx”, escribió, en su momento, la actriz en una de sus historias de Instragram.

Luego de eso, Frida Sofía empleó la misma red social para lanzar una agresiva respuesta: ¿Cómo para qué este video? Tú no me conoces, ni yo a ti. Sé profesional y encárgate de tu papel p*** vieja bully y encima sin la menor idea de los sentimientos de alguien que nunca te ha hecho nada”.

La recordada actriz de ‘María la del Barrio’ se pronunció luego de este escándalo, y aseguró que la joven es libre de compartir su opinión en redes.

“Yo creo que tenemos un país libre, en libertad de expresión. Entonces nosotros como seres humanos y como individuos- por lo menos en México y que así siga, porque no me gustaría no tener libertad de expresión- poner en tus redes lo que tu quieras, lo que tu piensas”, comentó.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de los periodistas que la interrogaban, apelando a su recordado personaje lanzó la clásica frase de ‘Soraya Montenegro’ para cerrar su intervención. “¿Qué, quien fue, cómo?, ¡Maldita lisiada!”.

Como es conocido las peleas entre Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía no tienen cuando acabar y quienes deciden intervenir en esta disputa, sea a favor de la cantante o de su primogénita, terminan recibiendo las más severas respuestas. Esta situación además de la actriz la experimentó Enrique Guzmán, entre otros parientes y amigos cercanos a la familia Guzmán.