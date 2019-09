Andy Muschietti, director de “It: Capítulo 1” e “It: Capítulo 2”, negocia con Warner Bros una versión extendida de “It” que una las dos películas con todas sus escenas eliminadas y que añada, además, una escena que está en la novela original de Stephen King y otra que no pertenece al clásico.

Esta producción duraría cerca de seis horas y media, según reveló Muschietti. “It: Capítulo 1” dura dos horas y 15 minutos, mientras que “It: Capítulo 2” dos horas y 45 minutos. A esto se le sumaría cerca de 1 hora y media de contenido extra que no se ha visto en el cine.

“Estamos en conversaciones con el estudio para hacer un supercorte, que consistiría básicamente las dos películas editadas junto con todo el material que no está en las versiones lanzadas. Y sí, hay un par de escenas que quiero rodar para hacer de esto una nueva experiencia”, reveló Muschietti a Entertainment Weekly.

“Incorporaría todas las escenas eliminadas de los dos capítulos de la película y añadiría dos secuencias que aún no se han filmado, una de las cuales vendría de lo que queda sin adaptar de la obra de terror de Stephen King de 1.138 páginas y otra que no... me gustaría ser un poco críptico al respecto”, añadió el director.

Una de las sorpresas que habría en esta nueva entrega sería la inclusión de Maturín, la tortuga que se le aparece a Bill (James McAvoy) en "It".

Según declaró Muschietti: “Hay una escena eliminada, donde aparece la tortuga. Es una continuación de una secuencia de la primera película, cuando están en la cantera y Ritchie siente algo en su pie. Y todos dicen ‘¿Qué es?’ Y miran bajo el agua y dicen: ‘¡Es una tortuga!’ En la secuela, hubo un momento en el que volvimos a visitar esa escena, con ellos nadando bajo el agua, y luego llega la tortuga. Probablemente aparecerá en el corte del director”.

En cuanto a la escena que faltaría de la novela original y de la nueva escena no hay absolutamente ninguna información, por lo que solo queda esperar a que el proyecto se concrete.