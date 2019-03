Todo sobre Isabela Moner, la joven de origen peruano que le da vida a 'Dora, la exploradora' [FOTOS]

Cada vez falta menos para el estreno de 'Dora La Exploradora', película protagonizada por la actriz estadounidense de origen peruano Isabela Moner.

La joven promesa de Hollywood de 17 años asumió el difícil reto de transformarse en el popular personaje infantil de Nickelodeon y ha recibido el apoyo de sus miles de fanáticos alrededor del mundo.

Moner inició su carrera como actriz a los 10 años en una obra de Brodway llamada 'Evita'. Luego pasó a la televisión, a protagonizar series y películas. Uno de sus sueños más grandes es protagonizar un filme musical.

Actualmente es conocida por su papel en la serie de '100 things to do before high school' y por encarnar a 'Izabella' en la película de 'Transformers: el último caballero'.

Isabela se comunica con su familia en inglés pero también habla muy bien el castellano. Cuando tiene entrevistas con medios latinoamericanos, prefiere hacerlo en este idioma. "Soy una combinación de bastantes etnicidades y raíces y espero abrir algunas puertas para chicos y chicas de todas partes del mundo", dijo una vez.

Además, en más de una oportunidad ha confesado estar muy orgullosa de sus raíces peruanas. Pese a que nació en Cleveland, Ohio, posee DNI y conoce las costumbres y tradiciones de nuestro país. "Mi mamá me crió hablando español en una casa donde comimos mucha comida peruana”, reveló.