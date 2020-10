La joven cantante de ascendencia peruana, Isabela Merced, sigue abriéndose camino en la industria musical. Esta vez, lo hizo con el lanzamiento de “Don’t Go”, una colaboración especial al lado de la intérprete mexicana Danna Paola.

A través de sus redes sociales, la joven artista, que el año pasado decidió cambiar su nombre artístico de Isabela Moner a Isabela Merced en homenaje a sus raíces peruanas, anunció el estreno de su tema con la protagonista de “Élite”.

El esperado tema llegó acompañado de un potente videoclip, que en pocas horas ha conseguido más de 100 mil reproducciones. Además, cuenta con cientos de comentarios a favor de la colaboración musical entre las artistas latinas.

Como se recuerda, a fines de mayo de este año, Isabela Merced lanzó su primer EP titulado “The Better Half of me”, compuesto por seis temas: “Apocalipsis”, “Todo está bien”, “Lovin Kind”, “Chocolate” y “The Chase”. Este EP fue producido por Andrés Torres y Mauricio Rengifo, Zach Skelton y G.O. Kings Bred.

El año pasado, Isabela lanzó su primer single “PAPI”, el cual fue co-escrito y producido por Justin Tranter. El videoclip fue un homenaje a la cultura peruana. También colaboró en canciones con Sebastian Yatra (“My One And Only /No Hay Nadie Más”) y Matt Hunter (“Lista De Espera”).

Por si fuera poco, Isabela Merced también es conocida por sus papeles protagónicos en las películas “Dora & The Lost City”, “Transformers”, “The Last Knight”, “Instant Family” y “Sicario: Day Of the Soldado”.

