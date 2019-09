No es novedad que la familia de Isabel Pantoja siempre está en el ojo de la tormenta; sobre todo, por la difícil relación que llevan la cantante con su hija adoptiva ‘Chabelita’ Pantoja.

La polémica que ocurrió por la ausencia de la española en el lanzamiento como artista de su hija es solo uno de los tantos desencuentros familiares que ambas han protagonizado en público.

Una de sus confrontaciones más conocidas fue a inicios del 2018, cuando ‘Chabelita’ dio unas declaraciones acerca de la vida Isabel Pantoja tras su salida de la cárcel, en donde estuvo recluida dos años por fraude fiscal.

“La vida de mi madre es triste. No sale de casa, a no ser que haya un evento especial, como un concierto. Ve películas, series... Me ha llegado a dar pena la vida de mi madre, una persona que ha sufrido mucho”, dijo la joven al programa ‘Sábado Deluxe’.

Estas declaraciones no fueron bien tomadas por la cantante española, quien indignada decidió romper la alianza de negocio que ambas tenían; iban a poner una marca de ropa.

“Dos de los socios se han puesto en contacto con Isa por WhatsApp para comunicarle que no cuentan con ella para seguir con la empresa”, sostiene la Revista Lecturas.

¿La razón detrás de la drástica decisión? “Las fans de Isabel Pantoja no van a comprar ropa diseñada por Isa después de haber arremetido contra su madre”, reveló una fuente a la publicación.

Estos desencuentros también salpicó a su hermano Kiko Rivera, hijo mayor de la intérprete de ‘Hoy quiero confesarme’, con quien lleva hace meses distanciada. ¿El motivo? Resulta que la joven hizo fuertes declaraciones sobre Irene Rosales, esposa del DJ, además, señaló que Rivera tenía un severo problema con las drogas, palabras mayores que disgustaron por completo al hijo varón de Pantoja.

Una prueba de su mala relación fue la ausencia del español a la presentación artística de su hermana.

MADRID, SPAIN - JULY 11: Kiko Rivera, Anabel Pantoja, Isabel Pantoja and Isa Pantoja attend 'Supervivientes' Tv show gala on July 11, 2019 in Madrid, Spain. (Photo by Europa Press Entertainment/Europa Press via Getty Images) Europa Press Entertainment | Europa Press via Getty Images