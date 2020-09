A través de su cuenta de Instagram, la modelo Irina Baeva denunció que el periodista Ronen Suarc, de la cadena de televisión Telemundo, la seguía mientras ella hacía ejercicios en el famoso Central Park, Nueva York. En sus stories la actriz compartió partes del incómodo momento.

Irina se encontraba ejercitándose en Central Park cuando un reportero del programa “Suelta la Sopa” comenzó a seguirla para realizarle algunas preguntas acerca de una probable visita de Gabriel Soto a Nueva York. Este hecho molestó a Baeva, quien empezó a grabar al hombre de presan, provocando que ambos empiecen una discusión.

“Aquí está un reportero de Telemundo que simplemente no deja de preguntarme y de perseguirme aquí en Central Park gracias a que publiqué en mis stories que estoy aquí haciendo ejercicio”, dijo Irina en su Instagram storie.

La modelo reclamó al reportero y durante su intercambio de palabras, dos hombres irrumpieron el a escena y le preguntaron a Irina si estaba bien. La actriz les dijo que la estaban siguiendo, por lo que decidieron detener al reportero y llamar a las autoridades.

“Vean el escándalo. El señor simplemente no quiere dejarme en paz, me esta persiguiendo por todo Central Park. Antes de que Suelta la Sopa lo ponga y haga un escándalo yo se los voy a mostrar aquí en mis Insta-stories. De verdad, qué coraje que simplemente no puedo estar aquí tranquila haciendo ejercicio”, precisó.

Según explicó Irina, la policía llegó poco después para conversar con ella y el reportero, este último se disculpó y argumentó que es su trabajo preguntarle por temas relacionados a su vida como personaje público. La actriz, notablemente disgustada, aceptó las disculpas y se retiró.

Posteriormente, Irina Baeva subió otra serie de videos en los que explicó que es lo que realmente había sucedido con el hombre de prensa.

“Se me acerca (el reportero), lo saludé amablemente, le dije ‘hola’ y seguí corriendo, pero me comenzó a hacer preguntas, de que cómo estaba Gabriel, que cómo seguían las cosas con él y le dije que no le iba a contestar y que me dejara tranquila pero siguió insistiendo. Traté de correr más rápido pero no funcionó, me siguió hasta que me paré y le dije que por favor dejara de seguirme y no funcionó. Seguía insistiendo, hasta que dos señores que estaban haciendo ejercicio me preguntaron si estaba bien y les comenté que me estaba siguiendo, trataron de hablar con él, pero tampoco funcionó”, contó la modelo de origen ruso.

