Irina Shayk se luce en atrevida fotografía tras terminar su relación con Bradley Cooper

Hace unas semanas se conoció que Irina Shayk y Bradley Cooper decidieron romper su relación luego de cuatro años de romance y con una hija en común. Pese a ello, la bella modelo ha decido mostrarse más sexy que nunca en sus redes sociales.

Irina Shayk enloqueció a sus fervientes seguidores de Instagram tras compartir una fotografía donde se le aprecia luciendo una sexy lencería que deja al descubierto su anatomía.

“Este es mi color favorito del verano”, escribió Irina junto a la instantánea en la que posa con un diseño en tono verde jade oscuro de una de las marcas de la que es imagen.

Los fieles seguidores de la ex pareja de Bradley Cooper no tardaron en dejarle miles de piropos en la publicación. La imagen alcanzó a tener más de 500 mil 'Me gusta'. Sin duda alguna, Irina Shayk sí que sabe cómo tener contentos a sus fans.

A pesar que muchos la ven como un ser perfecto, en una reciente entrevista a la edición norteamericana de Harper’s Bazaar, Iriana Shayk ha sostenido que no se siente así.

"Siempre promuevo la belleza natural porque creo que vivimos en un mundo perfecto donde todos quieren ser perfectos. Yo no soy perfecta. La perfección no existe", manifestó la modelo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: