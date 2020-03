Irina Baeva nunca imaginó que enamorarse la llevaría a vivir la peor pesadilla de su vida. La actriz de origen ruso, confirmó su relación amorosa con Gabriel Soto en 2018 y desde este momento ha sido victima del cyberbullying que la hicieron dudar mucho sobre quién era.

Todos los ataques que recibió fue debido a que la joven intérprete decidió entregarle su corazón al actor mexicano cuando él aún no se había divorciado legalmente de Geraldine Bazán.

“Yo me enamoré de un hombre separado que con honestidad me dijo que lo único que lo unía a su pareja era un papel, por lo que ambos, ojo ambos, decidimos iniciar una relación y ahí fue donde me convertí en el peor de los demonios”, comentó la actriz en su conferencia “Arriba Eva”.

A raíz de esa situación, la actriz cayó en depresión, pero gracias a su familia, amigos y novio es que pudo sobresalir de esta situación y darle vuelta a todos esos ataques que recibía a diario. Irina Baeva decidió compartir sus vivencias con el único objetivo de ayudar a otras mujeres.

Es así como nació “Arriba Eva”, su conferencia sobre los prejuicios de género en la que la actriz combina un poderoso discurso feminista con su experiencia de vida.

Baeva decidió estudiar Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad Estatal de Moscú, pero abandonó la carrera para mudarse a México.(@irinabaeva)

¿QUÉ DIJO SOBRE GABRIEL SOTO Y GERALDINE BAZÁN EN LA CONFERENCIA?

Irina Baeva asegura que luego de hacer oficial su noviazgo con Gabriel Soto, él siguió siendo el mismo hombre, nadie le decía nada, no hubo consecuencias personales, ni consecuencias en su trabajo, sin embargo, ella se convirtió en una fácil, en una rompehogares en una roba maridos.

Este ataque que recibió a través de las redes sociales hizo que acabarán con su confianza, su seguridad y hasta con su identidad.

“Yo perdí la poca o mucha seguridad que tenía, la confianza en mí misma, realmente permití que todas esas opiniones que la gente expresaba en las redes sociales me aplastaran y apagaran mi voz interior, distorsionaran mi realidad por completo. Yo realmente ya no sabía ni quién era, dudada de que si las cosas que estaban siendo estaban bien o mal, simplemente me perdí. No sabía dónde estaba parada”.

“Con el apoyo de mis personas cercanas, de mi familia, de mi pareja, de mis amigos por fin logré darle vuelta a la página, por fin logré sentarme a analizar qué fue lo que sucedió, aceptar mi realidad, mis errores, mis aciertos y empezar a reconstruir mi seguridad, mi amor propio, la confianza que perdí en mí misma y realmente seguir adelante con la cabeza en alto”.

Irina Baeva ha vivido los peores mementos de su vida por decidir ser feliz, esto la hizo caer, pero como un ave fenix, se levantó de las cenizas para convertirse en una mujer fuerte y más segura de sí misma.

“Lo único que puedo decir a toda esa gente que en algún momento invirtió su valioso tiempo en insultarme es darles las gracias porque esas personas me hicieron ser quien soy hoy por hoy y, además, me hicieron darme cuenta de todos los problemas que tenemos en nuestra sociedad, como por ejemplo lo es el rol de la mujer en la sociedad”.

Además aseguró que si la situación hubiera sido lo contrario, es decir, si ella hubiera sido la del compromiso, lo más seguro es que también la hubieran tratado de la misma forma por el simple hecho de ser mujer.

“Cuando un hombre sale con muchas mujeres es un galán, pero cuando una mujer sale con varios hombres es una fácil; cuando un hombre lo da todo en su trabajo le dicen apasionado pero a una mujer cómo le decimos, intensa; cuando un hombre se enoja o sale de sus casillas decimos que hay que respetarlo porque demuestra autoridad, pero cuando una mujer hace exactamente lo mismo decimos que es una histérica y es más seguramente está en sus días”.

Luego de todo lo que vivió la actriz de origen ruso es que decidió crear la conferencia “Arriba Eva” para ayudar a todas esas mujeres que han sufrido de cyberbullying como ella y todo por ser mujer y dejarse llevar por lo que su corazón le indicaba.

Antes de finalizar su conferencia en Miami, Irina Baeva habló de del feminismo y de algunos errores que se comenten, sobre este movimiento.

“Si nos arreglamos y nos maquillamos entonces no podemos ser feministas porque somos falsas y nos vemos como objetos, pero si no nos arreglamos y no nos maquillamos entonces no somos femeninas; que si no trabajamos mantenidas, que si trabajamos ‘descuidahogares’; que si no salimos con nadie mustias, que si salimos con todos putas. De verdad qué cansado es tratar de satisfacer a todo el mundo”.

