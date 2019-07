Irina Baeva sobre relación con las hijas de Gabriel Soto: "No he podido convivir con las niñas"

La prensa de México consultó a la actriz y modelo Irina Baeva por qué no estuvo presente en la primera comunión de una de las hijas de su actual novio, el actor Gabriel Soto , y ella se mostró fastidiada pero reveló que "no ha podido convivir con las niñas".

“Yo creo que cada quien va a tener su versión de los hechos, es lógico que yo no fuera a la primera comunión porque no he podido todavía convivir con las niñas”, declaró Baeva.

Periodistas aztecas se sorprendieron de que Baeva no asistiera a la ceremonia religiosa de Elissa, la hija mayor que Gabriel Soto tuvo con la también actriz, Geraldine Bazán.

Fue entonces que se especuló que Gabriel Soto no la habría invitado a exigencia de su expareja y madre de sus niñas.

“Y ese tipo de publicaciones ya yo creo que estamos bastante acostumbrados a esto y lo tomamos de quien viene, ahí está, lo van a platicar una semana más y pues ya la gente en algún momento se cansará de hablar las cosas que, evidentemente, no son ciertas”, agregó.

Recordemos que en septiembre del año pasado, Geraldine Bazán dejó en claro que no permitiría que su hija Elissa, y la más pequeña, Alexa, convivieran con la actual pareja de Gabriel Soto.

