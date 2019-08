¿Irina Baeva obligó a Gabriel Soto a abandonar entrevista del programa 'El Gordo y la Flaca'?

La actriz ruso-mexicana, Irina Baeva, no habría aceptado la supuesta actitud hostil de los conductores del programa 'El gordo y la flaca', de Univisión, para con su pareja sentimental, el actor Gabriel Soto, y le exigió que abandone la entrevista en vivo que le realizaban.

Raúl de Molina, el famoso 'Gordo', manifestó que Gabriel Soto sí quería ofrecer una entrevista a su programa; sin embargo "ella estaba un poco molesta, como que no quería que Gabriel se quedara a la entrevista y le dijo que se fueran".

'El Gordo y la Flaca', de Univisión. 'El Gordo y la Flaca', de Univisión.

Por su parte, el actor Gabriel Soto se pronunció en Instagram en torno al impase.

"Dijeron que cómo estaba ahí después de todo lo que habían dicho de mí. No puedes invitar a alguien a tu casa y burlarte de tu presencia o de su llegada. Me pareció muy hostil, la verdad es que creo que no tenía caso hacer la entrevista y Lili Estefan dijo que había muchas cosas que aclarar, pero yo a ella no le tengo que aclarar nada", señaló el actor.

Irina Baeva, a su turno, manifestó que solo acompañó a la entrevista a su pareja y que los conductores del programa 'El Gordo y la Flaca' son libres de opinar en torno a su pareja.

"Pero la decisión (de irse) fue de Gabriel porque yo ni siquiera iba de invitada al programa", indicó y aclaró que ningún conductor se disculpó por sus comentarios.