Tras haber cumplido más de un año de romance con Gabriel Soto, Irina Baeva reveló que comparte gratos momentos con las hijas del actor, pese a que Geraldine Bazán, madre de las menores, se oponía a esta situación desde que su exesposo hizo oficial su relación con artista rusa.

En una reciente entrevista con el programa “Despierta América”, Irina Baeva elogió la labor de Gabriel Soto como padre, asegurando que “siempre está ahí para sus hijas” y las trata como “sus princesas”.

“Cuando amas a una persona y estás en una relación con una persona que tiene hijos, estoy hablando en general, definitivamente lo aceptas y lo admiras, y también tratas obviamente de entender, estar ahí y compartir este tiempo, o sea, nunca podría entender, es más se me haría muy raro, y creo que es algo muy bonito también de Gabriel, que es un papá presente, es un papá que siempre está ahí para sus hijas, que son sus princesas, que son el amor de su vida”, contó Baeva.

“Él siempre quiere estar con ellas, pasar el tiempo con ellas, comparte conmigo: ‘las extraño, las quiero ver, las voy a llevar ahí, las voy a llevar acá’”, añadió la actriz rusa en su declaración a “Despierta América”.

Asimismo, Irina aprovechó la entrevista para aclarar que, aunque sí ha soñado con casarse y tener hijos con Gabriel Soto, estos planes no los piensa cumplir en el corto plazo.

“Definitivamente me gustaría en algún momento de mi vida casarme y tener hijos, no estoy diciendo que mañana, no estoy diciendo que muero de ganas, sino que realmente es algo que está en mis planes, y claro que me gustaría y claro que lo estoy visualizando al lado de la persona con la que estoy en este momento”, precisó.

