La actriz rusa Irina Baeva habló abiertamente sobre su relación con el actor Gabriel Soto tras versiones de una supuesta infidelidad a Geraldine Bazán.

Si bien los rumores de su romance se dieron desde que Soto anunció su separación con Geraldine Bazán, ambos aceptaron la relación recién a inicios del 2019. En ese momento, la exesposa de Soto, Geraldine Bazán, subió un video hablando sobre una supuesta infidelidad y detalló cómo Baeva hizo notar su unión con el actor.

Irina Baeva no ha dado muchas entrevistas sobre el caso, pero compartió un video de su canal de YouTube sobre el empoderamiento de la mujer. Decidió hablar del mito de Lilith, considerada la primera esposa de Adán.

"La historia de Lilith es una leyenda pero la realidad es que esta situación nos toca vivirla a las mujeres... A mí me pasó desde que yo era muy joven, pero hace poco sucedió algo en mi vida privada que me convirtió en el peor de los demonios, por no haber hecho nada si les soy sincera", afirmó.

"Yo me enamoré de un hombre separado quien con honestidad me dijo que lo único que lo unía con su pareja, con su expareja, era un papel. Por eso ambos decidimos iniciar una relación y ahí fue cuando como Lilith me convertí en un demonio", señaló.

Caso contrario a Soto, a quien supuestamente no le decían nada y no tenía consecuencias en su vida profesional. “Él siguió siendo el mismo hombre, nadie le decía nada y prácticamente no hubo consecuencias para él en el trabajo. En cuanto a mí, yo me convertí en una fácil, en una robamaridos”, agregó.

Tras su anuncio de la relación, ella tuvo que tener bastantes consideraciones, tal como cerrar los comentarios en sus redes sociales, ya que empezaba a creer lo que le decían en las redes sociales.