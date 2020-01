Gabriel Soto e Irina Baeva han estado en el ojo de la tormenta durante el 2019 y esperan que este 2020 sea mejor y se cumplan todos los objetivos que tienen trazados, sin embargo, como es de costumbre, para Año Nuevo se realizan las predicciones para los famosos y las que se dieron sobre el actor mexicano han sido más que sorprendentes.

Hace unos días, los astrólogos revelaron para el programa “Suelta la sopa” de Telemundo, que supuestamente le depara en un futuro a esta pareja polémica y aunque las cartas pronostican que entre ellos habrá más tiempo de relación y hasta probablemente bebés, también existe la posibilidad de que él traicioné a su pareja con una mujer de su pasado.

No cabe duda que esta situación ha incomodado un poco a la actriz de origen ruso, así que no dudó en romper su silenció y habló sobre estas predicciones que apuntarían a que su actual pareja se volvería a juntar con Geraldine Bazan.

¿QUÉ DIJO IRINA BAEVA SOBRE LAS PREDICCIONES SOBRE GABRIEL SOTO?

Irina Baeva respondió ante dichas predicciones asegurando que no cree en ese tipo de cosas “Yo en lo único que creo es en las vibras. Tratar de vibrar más alto que cualquier maldición, predicción y todo ese tipo de cosas”. Dijo la joven de 26 años.

Y sobre los temas de brujería, Irina detalló , “Exacto, entonces la verdad no hago mucho caso no creo mucho en eso”. Por otra parte, la actriz también ofreció detalles sobre como paso las navidades al lado de Gabriel “Súper bien, la verdad. Híjole para mi siempre el Año Nuevo y la Navidad son como días un poquito si alegres, porque si me encanta la Navidad se me hace la mejor época del año, pero también se me hace un poco triste porque nunca está mi familia”. Confesó.

IRINA BAEVA LE ENVÍA MENSAJE A GERALDINE BAZÁN

Luego de preguntarle por las predicciones que se dieron sobre su relación para este 2020, los medios de comunicación de México, le preguntaron qué le diría a Geraldine Bazán para este nuevo año.

Irina Baeva muy tranquila respondió al respecto y dijo que le desea “toda la felicidad del mundo, la respeto mucho, respeto mucho su lugar en la vida de Gabriel”.

“Quiero llevar la fiesta en paz y de verdad la respeto mucho y le deseo toda la felicidad del mundo”, agregó.

Finalmente le preguntaron sobre su relación con las hijas de Gabriel Soto, su novio, la actriz rusa se limitó a responder: “No considero prudente dar ningún tipo de detalles”, finalizó.