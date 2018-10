Kendall Jenner y Kourtney Kardashian decidieron darse un día de “paz” y disfrutar de un día de piscina; ambas compartieron una serie de fotografías con sus seguidores de Instagram y una usuaria hizo una fuerte acusación.

“A veces necesitas un día libre, fotos de Kenny ( Kendall Jenner)”, publicó Kourtney Kardashian y entonces la modelo recibió una crítica de una usuaria en Instagram que le dijo: “Hermana, tú nunca trabajas lmao”.

Entonces, Kourtney Kardashian le envió un fuerte mensaje aclarando su labor: “Déjame responderte con todo el tiempo que tengo… ah no… mi abogado está en línea para discutir 6 negocios, tengo en la cara una cámara grabando la temporada 16 de Keeping Up With the Kardashians (tal vez hayas escuchado sobre la serie) y estoy criando 3 niños maravillosos. Dios bendiga tu preocupación sobre mí”.

Cabe señalar que la respuesta de Kourtney Kardashian ha alcanzado más de 12,600 likes en Instagram, mientras que la crítica de la usuaria ha obtenido 800 reacciones.

Kourtney Kardashian recibe fuerte acusación en Instagram | Foto: Captura de pantalla Kourtney Kardashian recibe fuerte acusación en Instagram | Foto: Captura de pantalla Kourtney Kardashian recibe fuerte acusación en Instagram | Foto: Captura de pantalla

Asimismo, el día libre de Kourtney Kardashian llega luego de que diera por terminada su relación amorosa de más de dos años con Younes Bendjima.



TE PUEDE INTERESAR: