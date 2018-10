Shakira sorprendió a sus más de 53 millones de seguidores de Instagram al compartir un video que muestra su famoso movimiento de caderas durante el concierto que brindó en México hace unos días.

La cantante colombiana comenzó su gira de conciertos en América y en el escenario mexicano lo dejó todo en la tarima bailando ‘Ojos así’ bajo la lluvia, según dejó ver en Instagram.

El clima no fue impedimento para Shakira, que decidió continuar con su presentación y realizó el sensual movimiento de caderas que se robó el protagonismo de esa noche.

“Bailando bajo la lluvia otra vez / dancing in the rain again last night!”, escribió Shakira en Instagram junto al video.

Fue tanta la emoción de su reencuentro con el público de México que los asistentes a la presentación de Shakira cantaron sus canciones cuando estuvieron retirándose del estadio, lo cual emocionó a la cantante.

Cabe señalar que el video del baile de Shakira bajo la lluvia, el cual ha sido compartido en su cuenta oficial de Instagram, ha alcanzado en menos de seis horas más de 4 millones de reproducciones y miles de comentarios, los cuales señalan que siempre es un placer verla bailar.