Tras haber estado internada en un centro psiquiátrico por varios meses debido a una crisis emocional que sufrió a mediados de octubre de 2018, Selena Gomez está decidida a enfocarse en nuevos proyectos musicales este 2019.

Es así que hace solo algunas semanas, Selena Gomez utilizó su cuenta de Instagram para anunciar que había grabado la canción “Anxiety”, una colaboración junto a Julia Michaels cuya letra se centra en la lucha de ambas contra la ansiedad.

Pero eso no es todo, ya que Selena Gómez acaba de dar a conocer, a través de su Instagram Stories, que está trabajando en un nuevo proyecto junto a J Balvin y los productores Tainy y Benny Blanco, aunque evitó dar mayores detalles al respecto.

Selena Gomez colocó una imagen en la que aparecen cuatro batas blancas colgadas en un perchero, las cuales tienen bordados en la espalda los nombres de los cuatro involucrados.



Selena Gomez y J Balvin están trabajando en una colaboración juntos. (Foto: @selenagomez)

Por su parte, J Balvin se mostró emocionado de trabajar junto a Selena Gomez y compartió con sus seguidores la misma fotografía junto al siguiente mensaje: “I can’t get enough (No puedo tener suficiente)”.

La última colaboración de Selena Gómez en 2018 fue “Taki Taki” que grabó junto a DJ Snake, Ozuna y Cardi B, la cual se estrenó en setiembre, solo unas semanas antes que la ex chica Disney fuera hospitalizada.