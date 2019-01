Selena Gomez genera expectativa con el anuncio de sus nuevos proyectos para el 2019

Selena Gómez ha generado expectativas entre todos sus fanáticos al compartir un mensaje en Instagram donde anuncia los nuevos proyectos en los que estaría trabajando este 2019.

Lo que ha llamado la atención de sus seguidores en la mencionada red social, es que en su publicación, Selena Gomez no revela mucho; y solo detalla su colaboración con una conocida marca deportiva.

“Hay mucho que esperar en 2019. No puedo esperar para compartir los proyectos en los que he estado trabajando. El primero está aquí: Cali 👟 BY @pumasportstyle”, escribió Selena Gomez en Instagram.

Selena Gomez compartió el post en Instagram hace poco más de dos horas y ya acumuló cerca de dos millones 620,000 ‘Me gusta’ y más de 32,000 comentarios de sus seguidores quienes la felicitan por estar de regreso a sus actividades como cantante y empresaria.

Como es sabido, Selena Gómez reapareció el último lunes en Instagram tras varios meses de estar alejada de las redes sociales y compartió un conmovedor mensaje de reflexión y agradecimientos para todos sus fanáticos.

“El año pasado fue definitivamente un año de autorreflexión, desafíos y crecimiento. Siempre son esos desafíos los que te muestran quién eres y lo que eres capaz de superar. Confié en mí, no es fácil, pero estoy orgullosa de la persona en la que me he convertido y espero con ansias el año que empieza. Los amo a todos”, dice parte del texto escrito por Selena Gomez.