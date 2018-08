Selena Gomez fue captada bailando en una discoteca y millones de seguidores hicieron hincapié en su look. La conocida cantante bailó al ritmo de "Rock With You" de Michael Jackson con un atuendo transparente y lleno de lentejuelas.



El video fue publicado en una de las historias de Instagram de la artista Petra Collins. En imágenes se puede apreciar a Selena Gomez bailando con un conjunto de dos piezas en color rosado que hacer resaltar su bella figura.

Selena Gomez se una a la moda de lo retro y el look de los años 70. Las ajustadas prendas de vestir de la cantante hace resaltar su belleza mientras se mueve frenéticamente al ritmo del tema del rey del pop.

Como se recuerda, Kylie Jenner también se unió a la moda retro cuando fue fotografiada con un atuendo de colores pastel y lentejuelas. Selena Gomez viene causando sensación en la redes sociales por su alocado baile y su peculiar forma de vestir.