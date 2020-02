Para nadie es un secreto que muchas de las actrices de Hollywood se someten a toda una serie de tratamientos estéticos , nada baratos, para prolongar lo más que se pueda su belleza.

Más allá de las estrictas dietas y el constante ejercicio físico para mantener sus cuerpos en forma, muchas de estas artistas gastan cantidades exorbitantes de dinero en tratamientos de belleza cada vez más peculiares.

Al respecto, la revista Harper’s Bazaar ha revelado los costosos y extraños tratamientos de belleza en los que muchas de estas artistas invierten su dinero para lucir fantásticas.

EXTRAÑOS Y CAROS TRATAMIENTOS

Una de las mujeres que recientemente ha sorprendido a todos por su excelente estado físico es Jennifer Lopez, quien además de las dietas y el ejercicio para mantenerse en forma a sus 50 años, también gasta US$ 1,200 semanales en un facial de placenta humana, cuyas vitaminas y proteínas parecen contribuir a la regeneración y suavidad de la piel.

En la misma línea se encuentra la cantante y diseñadora Victoria Beckham, quien se somete a tratamientos faciales con placenta de oveja que cuestan un poco menos (US$ 635) pero que aparentemente le ayudan a prevenir el daño en la piel.

Por su parte, Kim Kardashian parece llevar el tema de los faciales a un nuevo nivel, pues ella se somete al ‘facial vampiro’, que consiste en extraerse sangre, centrifugarla para extraer el plasma que contiene plaquetas y posteriormente volverla a inyectar pero en el rostro. Todo por un costo de aproximado de US$ 1,900.

La actriz Mila Kunis se somete a faciales con diamantes y rubíes de US$ 8.900, mientras que la modelo rusa Irina Shayk probó las mascarillas de oro a un costo de US$ 400, y la actriz Katie Holmes usa mascarillas de baba de caracol a un costo de US$ 375.

Gwyneth Paltrow quizá tiene uno de los tratamientos más dolorosos, pues ella se somete a los estiramientos con hilos. Este consiste en pasar hilos debajo de la piel para estirarla y levantarla, así gana una apariencia juvenil a un costo de entre US$ 1,500 y US$ 4,500.

Incluso, parte de la realeza de Inglaterra también se preocupa por como luce. Es el caso de la duquesa de Cambridge y esposa del príncipe Guillermo, Kate Middleton, quien se somete al veneno de abeja en el rostro para lucir más joven, a un costo de US$ 325.

¿PENE FACIAL?

Pero algo que llamó bastante la atención de la prensa de espectáculos fue el denominado por Sandra Bullock como el “Pene facial”, un tratamiento al que se somete y que le puso ese nombre por el peculiar olor a esperma que despide.

Este tratamiento llamó la atención de su colega Cate Blanchett, quien también lo probó y por el que desembolsó la modesta suma de US$ 630 por sesión.

El nombre correcto de este tratamiento es EGF Hollywood Facial y consiste en microagujas colocadas en la piel de manera que abran los poros para que se generen colágeno y elastina.