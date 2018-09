Los hermanos Joe Jonas y Nick Jonas con sus prometidas Sophie Turner y Priyanka Chopra disfrutaron del partido de tenis que brindó Serena Williams con Karolína Plíšková de Czechia en los cuartos de final del US Open.

Las dos parejas se sentaron juntas en la primera fila junto a la madre de Priyanka Chopra, Madhu Chopra, mientras observaban el partido en el que Serena Williams salió ganadora; asimismo, la actriz compartió un par de fotografías en Instagram del grato momento que vivieron.

“It’s a #famjam at the #usopen 💋🎉❤ (Esto es un #famjam en el US Open)” escribió Priyanka Chopra en Instagram, tras etiquetar a Nick Jonas, Joe Jonas, Sophie Turner y a su madre.

Nick Jonas y Priyanka Chopra se mostraron alegres con la compañía de Madhu Chopra y aunque no se mostraron muy cariñosos durante el partido, no cabe duda que la futura integrante de la familia se está llevando maravillosamente con Joe Jonas.

Como se recuerda, Sophie Turner y Joe Jonas recibieron muy contentos el anuncio de compromiso de Nick Jonas, pues ambos le enviaron cariñosos mensajes de bienvenida en Instagram a Priyanka Chopra.

Cabe señalar que Joe Jonas y Sophie Turner se comprometieron en el 2017 y ahora disfrutan del "nuevo compromiso", pues anteriormente han sido captados con ellos Nick y Priyanka en Nueva York y Londres.