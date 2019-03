Natti Natasha sorprende a todos con su habilidad para bailar bachata [VIDEO]

La cantante dominicana Natti Natasha es considerada una de las artistas más influyentes del reguetón gracias a su música y su versatilidad sobre el escenario. Ahora, ha sorprendido a todos con su habilidad para bailar bachata.

A través de su cuenta de Instagram, Natti Natasha compartió un pequeño video de la última presentación que realizó al lado de Rakim & Ken-Y, en Los Ángeles, EE.UU., y demostró que su talento no es solo para el canto, sino también para el baile.

En las imágenes se puede ver a Natti Natasha bailando junto a un hombre al ritmo de su tema “Quien sabe”. Ella luce un vestuario de dos piezas de color morado. Tras su performance, la cantante toma nuevamente el micrófono y prosigue con su show.

“#Quiensabe si existe una más bachatera que yo. I don’t think so (No lo creo) #PlatanoPower #fanvideo #nattinatasha”, escribió la intérprete dominicana como leyenda de su publicación en Instagram.

En tan solo una hora desde su publicación, el video compartido en Instagram ya cuenta con más de 1 millón de visualizaciones y cientos de comentarios que felicitan a la cantante por no centrarse en el reguetón, sino por variar de género en sus shows.

Cabe señalar que hace un par de días, Natti Natasha celebró el primer mes desde el lanzamiento de su última producción discográfica “IlumiNATTI”, disco con el que viene cosechando éxitos alrededor del mundo.