Miley Cyrus a Liam Hemsworth en su cumpleaños: "Gracias por darme los días más felices de mi vida"

Miley Cyrus celebró el cumpleaños número 29 de Liam Hemsworth con un adorable mensaje a medianoche en Instagram. Los fans y amigos de la cantante expresaron lo felices que estaban del amor que demostraban el uno por el otro.

La estrella de 26 años, Miley Cyrus, quien se casó con Liam Hemsworth en diciembre de 2018 en una boda secreta, compartió una extensa lista de las cosas que ama de su pareja en Instagram.

Miley Cyrus, quien conoció a Liam Hemsworth hace 10 años en el set de “The Last Song”, película donde compartieron roles, señaló sus cualidades y reveló lo mucho que está aprendiendo de él.

“Adoro cómo siempre intentas las cosas a tu manera, pero nunca eres demasiado orgulloso para pedir ayuda (Sí, me he dado cuenta y he tomado nota, soy un trabajo en proceso)”, indicó.

Incluso la artista bromeó y confesó que algunos malos hábitos, también significan grandes momentos: “Me encantan tus calcetines sucios en el suelo porque eso significa que estás en casa […] Incluso me encantan cuando encoges mi camiseta favorita en la secadora, porque tener un novio (casi me olvido que eres mi esposo) que lava ropa es lo mejor de la vida”.

Miley Cyrus además reveló lo profundamente enamorada que está de él y lo mucho que le gusta hacer cosas juntos, ya sea comer comida china cuando tienen resaca, ver una serie o dar paseos de la mano.

Miley Cyrus finalmente culminó su extenso mensaje agradeciendo a Liam Hemsworth por compartir su vida junto a ella: “Gracias por darme los días más felices de mi vida”.

Adicionalmente la cantante, publicó en Instagram una imagen que data del 2009, cuando ambos se conocieron, así como un video donde Liam Hemsworth se divierte en su cumpleaños.