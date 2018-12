Michelle Salas , hija del cantante Luis Miguel, sorprendió a sus seguidores de Instagram al pronunciarse hace unos días y revelar que fue víctima de discriminación en un restaurante en Estados Unidos.

La modelo, quien reside en el país más de ocho años, relató el episodio de discriminación que vivió, hecho que considera ha ido creciendo en los últimos meses en tierras norteamericanas.

Michelle Salas, a través de un video en Instagram Stories, alega que estas situaciones están afectando el día a día de los latinoamericanos que radican o viajan a Estados Unidos.

En el clip, la hija de “El Sol de México” señaló que acudió a cenar a un restaurante y que una mujer le exigió que dejara de hablar en español o en su defecto que regrese a su país.

“Estaba en un restaurante y una chica me dijo: ‘Por favor, no hables español’, y yo me quedé como ¿qué? Y ella replicó ‘Sí, deja de hablar español. Regrésate a tu país’. Estaba muy enojada […] no importa qué pasó después, lo importante es que todos somos humanos, venimos de diferentes lugares, no importa que idioma hablas o cómo te veas”, increpó Michelle Salas en Instagram.

El video de Michelle Salas ha generado múltiples reacciones empáticas por parte de sus seguidores de Instagram, debido a la evidente intolerancia de algunos ciudadanos. Aunque la modelo optó por no revelar dónde sufrió el acto de discriminación, ella parece haber tomado el incidente con calma, pero sin restarle importancia.

Lo cierto es que Michelle Salas no es la única que ha sido víctima de discriminación, pues artistas como Eiza González y Salma Hayek en algún momento han contado sus desafortunadas experiencias.



