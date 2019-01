Michelle Lewin se une al '10 Years Challenge' y sorprende con radical cambio físico

Un nuevo reto se ha apoderado de las redes sociales, el ’10 Years Challenge’ ha causado sensación entre los usuarios de Instagram y la estrella venezolana del fitness, Michelle Lewin , no ha sido ajena al desafío en línea.

La modelo y atleta Michelle Lewin compartió una fotografía que data de hace diez años con una actual y el cambio es sorprendente, incluso la ‘Diosa del fitness’ señaló en Instagram que tiene un video donde no se reconoce.

“#10YearsChallenge… Más senos, más cintura y más sabiduría”, sentenció inicialmente la modelo en Instagram haciendo alarde de sus cambios físicos a punta de esfuerzo, salvo de su operación, la cual ha admitido públicamente.

Asimismo, Michelle Lewin reveló que tiene un video donde el cambio es aún más sorprendente: “Estuve muy cerca de subir un video muy impactante de un concurso de belleza en 2009 (el cual perdí porque era la más llenita de todas), pero no estoy segura de que esté lista para mostrarlo... es difícil de ver. No me reconocerás, es una locura. Pero bueno […] Esta imagen aquí no es nada en comparación”.

Michelle Lewin, quien mide 1.64 cm, llegó a pesar en el 2009 67 kg, ya que su dieta semanal constaba de pizzas, pastas, risotto y helado; sin embargo, tras conocer a su esposo, quien es entrenador personal, ha cambiado su estilo de vida y luce una esbelta figura a sus 32 años.