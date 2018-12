El remix de la última canción de Maluma se lanzará el viernes 21 de diciembre y tal como lo anunció en Instagram, contará con la participación de Becky G y Anitta. Es por ello los artistas han decidido compartir un adelanto de la nueva versión de 'Mala Mía'.

Ante la gran sorpresa y entusiasmo de sus fans por su última colaboración, Maluma optó por compartir videos donde evidencia el cambio de letra de último éxito musical.

Asimismo, para esta oportunidad, Maluma, Becky G y Anitta lanzarían como primera pieza de publicación un ‘video lyric’ del remix de “Mala Mía”.

"Recuerdo cuantas vainas de mi han hablado, que machista y cuantas cosas más dijeron, pero yo sé que en la disco la bailaste. Mira que me estoy comiendo el mundo entero", se escucha cantar a Maluma en su primer video compartido en Instagram.

Si bien el estribillo de la canción se mantiene igual, tanto Maluma como Becky G y Anitta estarían cambiando la letra de la canción para adaptarla a su propio mensaje.

Anitta optó por cantar sobre el seximo dejando en claro que las mujeres son igual que los hombres en el clip compartido en Instagram: “Algunos no entienden eso que las mujeres tengamos sexo somos tan libres como los hombres [...] deja el machismo no me digas perra si somos lo mismo”.

Por su parte Becky G decidió compartir en Instagram un adelanto del coro de la canción junto a Maluma.