La ‘Reina del pop’, Madonna le rindió homenaje a la actriz y directora, Penny Marshall, con quien trabajó en “A League of Their Own" ("Un equipo muy especial")”, a través de un sentido mensaje en Instagram.

"Tengo suerte de haberte conocido y trabajado contigo, Penny Marshall. ¡Tu talento era tan grande como tu corazón! Tú eres una pionera para las mujeres en Hollywood. ¡Dios te bendiga a ti y a tu familia!”, escribió en Instagram Madonna.

El mensaje está acompañado de una dulce imagen de Madonna junto a Penny Marshall durante el rodaje de la película, en la cual la cantante interpretó a Mae Mordabito.

En la película estadounidense de 1992, Madonna no solo actuó, sino que además escribió la canción “This Used to Be My Playground”, la cual formó parte de la banda sonora de la película.

El single llegó a ocupar el puesto número 1 en el Billboard Hot 100 y Madonna además obtuvo una nominación al Globo de Oro por su éxito en la categoría ‘Mejor canción original’.

Penny Marshall, fue una actriz, productora y directora estadounidense. Estuvo a cargo de 7 películas y marcó un hito al convertiste en la primera mujer en dirigir una película que recaudó más de 100 millones de dólares.