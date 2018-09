El reconocido cantante puertorriqueño Luis Fonsi rompió su silencio y se pronunció respecto a la polémica generada por la cancelación de su concierto junto a Daddy Yankee en Chile.

El intérprete de 'Despacito' y 'Yo no me doy por vencido' aseguró que se enteró por un comunicado de la cancelación de sus tres presentaciones en Chile (Santiago, Concepción y Coquimbo).

A través de su cuenta de Instagram, el cantante Luis Fonsi se refirió a la cancelación y dio sus descargos sobre lo sucedido.

“Mi querido Chile, como la gran mayoría de ustedes, me enteré ayer de la cancelación de los tres conciertos pauteados para el 5, 6 y 7 de octubre”, empieza el mensaje de Fonsi en su Instagram.

Luis Fonsi decidió hablar del tema porque está “circulando mucha información errónea” con respecto a la cancelación de las presentaciones en Chile.

“Lo que más me duele es que tenía muchas ganas de compartir con ustedes y presentarles lo mejor de mi música como lo he hecho durante tantos años. Lamentablemente está circulando mucha información errónea, pero la verdad es que esta decisión no tiene absolutamente nada que ver conmigo y está fuera de mis manos”, expresó Fonsi en Instagram.

”Para mí, no hay nada que me haga más feliz que estar en un escenario y cerca de ustedes. Sé que nos veremos muy pronto, los quiero”, señaló al final de su mensaje en Instagram.

Cabe señalar que aunque Fonsi no alude al tema, la productora Empire Digital atribuyó la cancelación del concierto a exigencias “impuestas de forma unilateral” por Daddy Yankee, quien habría solicitado no compartir escenario con su compañero en el éxito 'Despacito'.