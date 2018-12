Kim Kardashian acaba de publicar en su cuenta de Instagram una imagen de su abuela Mary Jo Campbell, madre de Kris Jenner, y mostró el parecido que tiene con su hermana Kendall Jenner.

En la fotografía aparece una joven Mary Jo con su vestido de novia. Junto a la imagen, Kim Kardashian escribió un mensaje en el que reveló además la gran enseñanza que le dejó su abuela.

“Acabo de encontrar esta foto de mi bella abuela MJ en su primera boda. Duró solo 2,5 meses y su familia gastó todo lo que tenían en esta boda. Se sintió tan mal pero siguió su corazón”, indicó inicialmente Kim Kardashian.

“Suena un poco familiar lol ¡Ella siempre me ha enseñado a seguir mi corazón y hacer lo que quiero hacer sin importar qué! Te amo MJ (¡Y cuánto se parece Kendall a MJ!)”, finalizó en la publicación.

En tan solo una hora, la imagen ya acumuló más de 760,000 ‘Me gusta’ y diversos comentarios de sus seguidores, quienes resaltan el parecido de Kendall Jenner y su abuela.

A continuación, te dejamos una imagen en la que aparecen Mary Jo Campbell y Kendall Jenner para que puedas juzgar el parecido que hay entre ambas.

(@kimkardashian/@kendalljenner) (@kimkardashian/@kendalljenner) (@kimkardashian/@kendalljenner)

Mary Jo Campbell tiene actualmente 84 años y es una mujer sencilla que ha vivido alejada de la polémica en la que sí se han visto envueltas sus polémicas nietas. Sin embargo, ha aparecido en algunos capítulos del reality “Keeping Up with the Kardashians”.