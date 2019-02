Kim Kardashian lamenta la muerte de Karl Lagerfeld y recuerda su primera sesión de fotos con él

Kim Kardashian reveló un recuerdo muy especial con el director artístico de Chanel, Karl Lagerfeld luego de que este muriera ayer en París, Francia.

La socialité compartió en Instagram la historia de su primera sesión fotográfica de moda, la cual estuvo a cargo Karl Lagerfeld en 2013, como parte de CR Fashion Book, cuando Kim Kardashian estaba embarazada de North West.

“¡Perdimos una verdadera leyenda! ¡Fuiste una gran inspiración para el mundo! ¡Tomaste mi primera sesión de fotos y estaba tan nerviosa por trabajar con un ícono como tú!”, escribió inicialmente Kim Kardashian en Instagram evidenciando su admiración.

“¡El mundo es mucho más chic porque exististe! Estoy más que honrada de haberte conocido y haber tenido la oportunidad de trabajar contigo. Eres tan querido y serás tan extrañado 💔", finalizó Kim Kardashian en honor a Karl Lagerfeld.

Asimismo, en el 2016 la estrella de “Keeping Up With The Kardashians”, apareció en la portada de Harper’s Bazaar de setiembre con su esposo Kanye West, bajo la dirección de Karl Lagerfeld .

Una gran cantidad de celebridades han rendido homenaje vía Instagram al ícono de moda; sin embargo, Kim Kardashian ha sido criticada por hacer la publicación en base a ella, debido a que no escribió el nombre de Karl Lagerfeld en su tributo.