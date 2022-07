Tiene 15 millones de seguidores en Instagram y de ahí que cada una de sus instantáneas cause auténtico furor. Kate Hudson ha vuelto a desafiar la censura en dicha red social al compartir un topless que ha generado muchas controversias entre sus fanáticos. Una imagen que no solo es sinónimo de sensualidad, sino que también es un claro ejemplo de la vida sana que la actriz mantiene desde hace años.

En esta instantánea en la que la intérprete aparece bebiendo una taza de café se puede apreciar que Kate Hudson no lleva ni una gota de maquillaje y que tiene un abdomen tonificado.

¿Cuál es el secreto de Kate Hudson a sus 43 años?

La actriz de ‘Cómo perder a un chico en diez días’ realiza normalmente de tres a cuatro entrenamientos a la semana, alternando entre “clases en su Peloton Tread, pole dance, hot yoga, entrenamientos en Body by Simone, Beachbody Brazil Butt Lift y sesiones privadas de Pilates con la instructora Nicole Stuart”, como ella misma reveló en una reciente entrevista. “¿Qué cuál es mi entrenamiento favorito? El Pilates, sin duda, me encanta lo flexible que me siento y me gusta lo que le hace a la forma de mi cuerpo”.

Un estilo de vida saludable que ha mantenido sobre todo después de ser madre de tres hijos. “Sentí que necesitaba que mi cuerpo volviese a ser mío. Es una sensación extraña, pero ejercitarme no fue una cuestión de volver a mi peso, sino de dejar que mi silueta se adaptase a los cambios de una manera sana y equilibrada”.

La hija de Goldie Hawn se ha convertido con el paso de los años en una de las actrices más queridas no solo por su talento y por su figura, sino también por su labor solidaria. La actriz está implicada en numerosas actividades y organizaciones que sobre todo se centran en temas relaciones con la nutrición infantil y el apoyo a jóvenes en riesgo de exclusión social.

VIDEO RECOMENDADO

Hablemos con Antonella Galli sobre, un tema muy importante por la pandemia nos hemos dejado de abrazar, y eso como repercute en nosotros.