Karol G sorprende al interpretar “Shallow” de la película “A Star is Born” | VIDEO

La cantante de reggeatón Karol G sorprendió a sus seguidores al compartir un video en Instagram donde canta el single "Shallow" del largometraje “A Star is Born”, que interpreta Lady Gaga y Bradley Cooper.

Karol G grabó su versión de “Shallow” en México junto a la guitarrista Sus Vasquez y encantó a sus seguidores de Instagram.

“¡We are far from the shallow now! E ♥ C”, tituló el video de Instagram Karol G.

La cantante no es la primera artista que ha interpreta la canción, pues Nick Jonas y Kelly Clarkson versionaron “Shallow” y también asombraron a sus fanáticos.

La interpretación de “ Shallow” de Karol G llego luego de que la artista compartiera un adelanto en Instagram de su nuevo sencillo titulado “Punto G” y de que estrenara su nueva canción con Gloria Trevi “Hijoepu*#”.

Actualmente la cantante Karol G se encuentra realizando su gira a nivel mundial “Culpables Tour” junto a su novio Anuel AA. Cabe señalar que la pareja de cantantes se presentarán el 2 de mayo en el Jockey Club del Perú.