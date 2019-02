Jennifer Lopez reveló cómo la sorprendió Álex Rodríguez por su segundo aniversario [VIDEO]

Jennifer Lopez y Álex Rodríguez conforman una de las parejas más sólidas del medio artístico. La cantante y el ex beisbolista demuestran su amor en público e incluso comparten algunas fotografías desde la intimidad de su hogar.

La pareja empezó a salir en el año 2017 y, este año, celebraron su segundo aniversario con románticas postales en sus redes sociales. Ahora, la ‘diva del Bronx’ ha revelado cuál fue la sorpresa que le regaló Álex Rodríguez.

"Fue algo realmente tierno, estoy tan obsesionada con Fixer Upper (un programa de televisión de remodelación de interiores). Lo cierto es que teníamos algo que arreglar en la casa junto al agua y dijimos, 'Ah, necesitamos arreglar esto, de verdad es una casa que necesita trabajo'”, reveló Jlo en el programa de Ellen DeGeneres.

"Dije, '¿No sería maravilloso que (Joanna Gaines, conductora del espacio televisivo) lo hiciera por nosotros. Pero ella no hace nada fuera de Waco (ciudad donde se ubica la oficina de su negocio), nada… Ni siquiera sabía, honestamente, si Álex me escuchaba la mitad de las veces, ya saben, cuando hablaba de cosas como esta", manifestó JLo.

"No obstante, él le pidió hacer una videochat y ¡entonces abrió FaceTime y ahí estaba Joanna Gaines! ¡Reaccioné como toda una fan! Dije, '¡Dios mío!', ¡¿esto es una broma?!”, señaló Jennifer Lopez notablemente emocionada.

Cabe señalar, que hace algunos días, tanto Álex Rodríguez como Jennifer Lopez dedicaron emotivas publicaciones celebrando su aniversario.

"’Macha’, no puedo creer que ya han pasado dos años. Solo 730 días, que han pasado volando, pero se siente como si hubiésemos estado juntos desde siempre. Estamos destinados a estarlo, no se puede poner en palabras lo mucho que significas para mí", escribió el ex beisbolista en su publicación dedicada a Jennifer Lopez.

Por su parte, Jlo también compartió un emotivo mensaje en sus redes, donde le declaró su amor a Álex Rodríguez. "Haces que mi mundo sea un lugar más hermoso, seguro y estable en medio de nuestras vidas cambiantes y movidas. Tú me haces sentir como una adolescente, comenzando todo de nuevo. Cada vez que creo que no me puedes sorprender, lo haces de las maneras más maravillosas y me recuerdas lo bendecida que soy al haberte encontrado ahora en este momento en este tiempo, nuestro tiempo. ¡Te Amo Macho!", escribió.