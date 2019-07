Jenna Jameson: La exactriz porno y su secreto para bajar más de 30 kilos de peso tras su embarazo

Jenna Jamenson, quien fuera una famosa estrella de la industria de la pornografía en los años 90, ahora sorprende a sus seguidores de Instagram pero por una razón distinta.

Luego de haber subido considerablemente de peso debido a su embarazo, Jameson tomó la decisión de demostrar que podía regresar a su curvilínea figura y documentar todo el proceso en la red social. Y así lo demostró al bajar más 30 kilos.

Pero Jameson lo tiene claro, su bajada de peso no se debió a un tema de presión social, simplemente buscó cambiar su estilo de vida por uno más saludable.

"Mi pérdida de peso nunca fue acerca de complacer a la sociedad. La de ustedes tampoco debería serla. Es acerca de salud, es acerca de estar con nuestros hijos, es acerca de la longevidad. Así que sigan sexys pero ¡luchen por la salud!", escribió en la red social.

¿CUÁL FUE SU SECRETO?



Pese a lo que muchos puedan especular, Jameson afirma que su radical cambio no se lo debe al gimnasio, sino más bien a una estricta dieta. Aunque no descarta que también realiza caminatas de alta intensidad y todas las flexiones que puede.

"Me siento rara cuando la gente me pregunta mi rutina de ejercicios. Siento que no creerán que perdí todo este peso solo con dieta, pero es la verdad. Desearía ser ávida del gimnasio, pero no lo soy. Desprecio el gimnasio", comenta en una de sus fotos.

"No me malinterpreten. He tratado de ir al gimnasio y hacer yoga, pero fallé. Ahora hago cosas como caminatas de alta intensidad", agregó.

La ahora empresaria estuvo compartiendo imágenes de su 'antes y después' pero siempre con un mensaje de fortaleza y perseverancia para sus seguidores, sobre todo para quienes están en el proceso de perder peso.