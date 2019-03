J Balvin y Rosalía comparten adelanto de su nueva colaboración 'Con Altura' 

J Balvin y Rosalía sorprendieron a sus fanáticos cuando anunciaron que lanzarían su nueva canción titulada 'Con Altura' y, debido al entusiasmo de sus seguidores de Instagram, los cantantes han compartido un fragmento del videoclip.

Inicialmente, J Balvin y Rosalía publicaron una imagen promocional en Instagram que evidenciaba tres diseños de boletos de avión con salida de España y destino a Colombia, confirmando la participación de El Guincho en su canción.

Pero debido a la gran expectativa de sus fans, Rosalía y J Balvin compartieron un adelanto de 20 segundos del tema, el cual tendrá como género el reggaetón.

En el video compartido en Instagram, Rosalía y J Balvin aparecen bailando y cantando en un avión con atuendos bastante coloridos.

Como se conoce esta es la segunda colaboración del cantante colombiano J Balvin junto a la artista catalana Rosalía, pues el año pasado grabaron “Brillo”, tema que formó parte del exitoso disco “Vibras” del reggaetonero.

En los últimos meses la cantante española Rosalía ha colaborado con James Blake en “Barefoot in the Park”, “Assume Form” y ha estrenado el videoclip de “De aquí no sales”; mientras que J Balvin ha lanzado “Contra la pared” con Sean Paul y “I Can’t Get Enough”, canción que grabó con Selena Gomez y Benny Blanco.