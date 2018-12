Hijas de Jennifer López y Alex Rodríguez unen sus voces al ritmo de Elvis Presley | VIDEO

Jennifer López mostró en Instagram a su hija Emme, interpretando una dulce canción junto a las hijas de su pareja Alex Rodríguez: Natasha (14) y Ella (10).

El adorable trío, alrededor de un sillón, cantó el éxito de Elvis Presley de 1969 “Can’t Help Fall in Love (No puedo ayudar a enamorarnos)” y una de ellas tocó el ukelele.

Natasha, la mayor de las tres niñas, inició cantando junto a su computadora la primera parte de la canción; mientras que su hermana Ella y la hija de Jennifer López se animaban también a participar.

A lo largo del single, Jennifer López no pudo evitar brindarles consejos durante su interpretación, pues les recordaba cómo debían respirar y cuándo tomar aliento.

“Solo un poco de ukelele junto al fuego #adorables”, escribió en Instagram Jennifer López.

Esta no es la primera vez que la cantante y los hijos de Alex Rodríguez se lucen juntos, Jennifer López se lució con ellos cuando decoraron juntos el árbol de Navidad.

Jennifer López y Alex Rodríguez iniciaron su romance en marzo de 2017 y hasta el momento mantienen una sólida relación.