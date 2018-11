El espíritu de Halloween sin duda ha invadido las redes sociales, incluyendo a la intérprete de la “Mujer Maravilla”, Gal Gadot , quien si bien no está disfrazada de un personaje ha compartido una fotografía como ‘El caballero de la noche’.

Gal Gadot ha publicado en Instagram una imagen en la que posa durante el rodaje de “La Liga de la Justicia” con la máscara de Batman, personaje que interpreta Ben Affleck en su última versión.

La modelo y actriz israelí recordó la magnífica experiencia y escribió en Instagram: “Soy Batman 🦇😎 Feliz Halloween!! Recuerdos de @justiceleague@clayenos #iactuallygotexcitedwearingit”.

La actriz y ex Miss Israel ha estado ocupada laboralmente, ya que ha aparecido en la temporada 30 de “Los Simpsons” y formará parte del film “Wreck-It Ralph” de Disney; asimismo, Gal Gadot será la protagonista de las películas “Death On The Nile” y “Wonder Woman 1984”.

Con respecto a Halloween, este año se espera ver varios disfraces de “La mujer maravilla” debido a que las expectativas por la película que se estrenará en el 2020 son bastantes altas.