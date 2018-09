El fotógrafo Fadi Fawaz, ex pareja del legendario George Michael , volvió a hablar de la muerte del cantante. En esta oportunidad, el también modelo aseguró que el músico intentó quitarse la vida hasta en cuatro oportunidades.

Fadi reveló que el abuso en el consumo de drogas y la depresión que sufría George Michael fueron determinantes para sus constantes intentos de suicidio.

"Todo lo que quería, era morir", escribió hace unos días Fadi Fawaz en referencia al artista, quien el 25 de diciembre de 2016 fue hallado muerto en su residencia en Goring-on-Thames, Inglaterra.

De acuerdo a Fawaz, el cantante habría intentado quitarse la vida hasta en cuatro ocasiones. Uno de los intentos fallidos fue en 2013 cuando el británico se lanzó de un auto en movimiento en plena autopista. En el momento fue declarado un accidente, pero según el fotógrafo fue un intento de suicidio. "George estaba tan deprimido en ese momento que no quería vivir", dijo.

Otro de los episodios, quizás el más alarmante, fue cuando el ex líder de Wham! se encontraba en rehabilitación. "Él trató de apuñalarse 25 veces. Nunca me contó cómo lo hizo", dijo el modelo de 41 años.

Fadi Fawaz, también habló sobre la adicción a las drogas que padecía George Michael y cómo esta lo llevó a la depresión.

"Todos los días durante unos tres meses mientras estaba en la casa de Highgate (norte de Londres), bajaba por las mañanas y lo encontraba desmayado en la silla o en el piso cerca del fuego con su té. Él comenzó a quedarse dormido mientras estábamos en público. Me dijeron que también se había quedado dormido en el estudio. Yo le decía: no quiero encontrarte muerto en una cama", manifestó.

“Un día antes de su muerte, tuvimos una pequeña pelea, así que no me sorprendió que no saliera de su habitación. Pero al día siguiente al no escuchar ningún movimiento en su cuarto, decidí entrar... Lo toqué, pero estaba frío. No me di cuenta de que estaba muerto hasta que vi que sus dedos estaban azules”, añadió Fawaz.