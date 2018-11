El actor y director mexicano Eugenio Derbez , tras seis años de ausencia en la televisión, acaba de anunciar vía Instagram que regresará a la pantalla chica, aunque será por streaming y no por señal abierta.

Eugenio Derbez, a través de Instagram, impactó a sus seguidores al publicar diversos videos que dejaron ver lo emocionado que está por el nuevo proyecto.

“Regreso a hacer televisión que no es televisión […] No, no es una serie, no es un programa, no es una película, no es una telenovela...No es nada de eso, es un ¡Experimento!, está increíble”, inició expresando en Instagram Eugenio Derbez.

Asimismo, el actor luego de grabarse en diferentes lugares de un set de grabación reveló el nombre del programa en el que trabajará.

“Estamos haciendo un experimento, que se llama ‘LOL’ con acento gringo, muy chistoso. No se lo pierdan o si quieren piérdanselo, es su problema; pero si se quieren reír no se lo pierdan, yo por buena onda que les estoy dando un consejo, tómenlo”, finalizó Eugenio Derbez en su último video en Instagram.

Amazon Prime Video, será el medio por la cual se transmitirá ‘Lol: Last One Laughing’, la primera serie original de la plataforma de streaming.