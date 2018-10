Emilia Clarke , actriz que interpreta a Daenerys Targaryen en la exitosa serie de HBO "Game of Thrones", publicó en Instagram fotografías después de cumplir 32 años, en las cuales no puede contener su felicidad tanto al mostrar su torta de cumpleaños como al señalar que será un día que no olvidará.

La también protagonista de "Han Solo" compartió en su cuenta oficial de Instagram una imagen donde posa con una genuina sonrisa y una torta de chocolate, en la cual reposa uno de sus dragones de la serie “Game of Thrones”.

“Divulgación completa: los dragones no son para comer. Sólo para montar, y la barbacoa ocasional”, expresó irónicamente Emilia Clarke en Instagram.

Asimismo, Emilia Clarke aprovechó para agradecer todas las muestras de cariño que ha recibido de sus fans en su cumpleaños: “… Querido instaworld, quería agradecer enormemente a todas las gloriosas y maravillosas criaturas que me desearon un feliz cumpleaños. Me sentí como una chica muy afortunada a la que me han enviado tanto amor ... (y chocolate) ❤️😍❤️”.

La fotografía de Emilia Clarke rápidamente ha alcanzado más de 1 millón de likes en menos de una hora y ha recibido miles de comentarios de diversos usuarios de Instagram, los cuales continúan enviándole saludos en su día.

De la misma forma, Emilia Clarke compartió una instantánea donde posa con alguien aparentemente abrazada y ha escrito un dulce mensaje en Instagram: “Bueno, este fue un cumpleaños que no olvidaré en mucho tiempo. ❤️”.