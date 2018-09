Diego Boneta , a pesar de sus compromisos laborales y del éxito que ha logrado con ‘Luis Miguel, La Serie’, no pierde la oportunidad de visitar a su querida abuela en Texas.

Esta vez hizo cómplices a sus seguidores de Instagram, quienes observaron cómo Diego Boneta grabó el preciso instante en que llega de sorpresa a la casa de su abuela con un enorme ramo de flores.

“Family is ALWAYS first! (La familia es siempre primero)” escribió Diego Boneta en Instagram.

En la grabación, Diego Boneta explica a sus fans de Instagram que su abuela no sabe de su llegada, hasta que finalmente le dice cariñosamente: “¿Dónde está la más guapa?”, mientras le entrega el ramo de flores.

Family is ALWAYS first! Una publicación compartida de Diego Boneta (@diego) el 31 Ago, 2018 a las 9:29 PDT

El video se ha reproducido más de 550 mil veces durante las primeras 8 horas en Instagram y cuenta con más de 4 mil comentarios que señalan lo dulce que ha sido Diego Boneta al darle esa muestra de cariño a su abuela materna.

Cabe señalar que Diego Boneta confesó en una entrevista con ¡Hola México! la importancia que tienen sus allegados: “Mi familia es mi apoyo, mi soporte, mi roca. Yo le tengo pavor a algo que es una realidad en Hollywood: tengo miedo de perderme. Hay tantas y tantas historias de gente que ha estado dónde yo estoy ahora y cuya vida ha quedado destrozada. El hecho de saber que cada día puedo llegar a mi casa y estar con mis seres queridos, es un regalo".

Razón por la cual, hoy después del éxito de ‘Luis Miguel, La Serie’, el actor hizo un espacio en su agenda para demostrarle su cariño a su adorada abuela.