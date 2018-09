Andrea Legarreta fue víctima de ataques en Instagram por usar ropa ‘demasiado sexy’ la cual, según algunos usuarios, "no va acorde a su edad".

La presentadora del programa ‘Hoy’ respondió a las duras críticas que le hicieron en la red social por su manera de vestir a sus 47 años. Como se sabe, Andrea Legarreta colgó una foto donde luce un jean negro con tachas, zapatillas blancas con estrellas negras, un polo a rayas y un chaleco verde.

El vestuario de Legarreta no gustó del todo a algunos usuarios de Instagram quienes señalaron: “Quiere ser adolescente como sus hijas” o “esta se quedó en la edad de las hijas y ya casi está cincuentona, no le va”.

Ante los duros comentarios ella respondió con humor: “Neta qué manera de querer fastidiar con los años jajajajaja 😂 ¿Qué esperas? Que me ponga pantalón ancho de terlenca, blusa de nylon, un chal y zapatos mocasines con suela flexible?? NO LO VOY A HACER!! Si a ti te gusta usar eso, lo respeto pero no me voy a poner lo que TÚ ESPERAS... Uso y usaré lo que ME GUSTA más allá de mi edad, porque quiero y puedo... Y cada quien debe usar lo que quiera!! Como ves??? Gracias... Bye... 😘” expresó en su cuenta.

Luego de algunos minutos, varios fans salieron a defenderla y le demostraron su apoyo alegando que luce hermosa como siempre y que no existe un código de vestimenta por edad.